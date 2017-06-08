Хулиган выбил стекла в маршрутке, а затем попался на краже из магазина

Ключевые слова хулиган | кража

В минувшую среду на пульт дежурного Лиепайского участка полиции поступила информация о том, что на конечной остановке автобуса 3-го маршрута (ул. Пулквежа Бриежа, 3) хулиган выбил стекла в пассажирском автобусе Solaris. По словам водителя, пассажир был пьян и заснул в автобусе. Когда его попросили выйти, он отказался, но, выходя на конечной остановке, стал пинать пассажирские кресла, а затем взял камень и кинул в окна. После этого хулиган скрылся, а водитель вызвал полицию, предоставив стражам порядка точное описание подозреваемого.

В скором времени поступила информация о том, что в магазине на ул. Пулкв. Бриежа задержан мужчина, пытавшийся украсть товар за 1 евро. Прибывшие полицейские констатировали, что воришкой оказался разыскиваемый за дебош в автобусе хулиган. Мужчину 1971 г.р. задержали и поместили в изолятор. Известно, что ранее он был судим 9 раз и часто попадал в поле зрения органов правопорядка на магазинных кражах.

По делу начат уголовный процесс.