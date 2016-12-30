И спасатели констатируют нарушения

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Государственная пожарно-спасательная служба вчера в торговом центре "Остмала" провела незапланированную проверку. Она была связана с произошедшей в среду эвакуацией, во время которой констатированы упущения. Однако представители ГПСС подчеркнули, что и сами покупатели обязаны покидать здание, в котором сработала система тревоги.

В центре торговли "Остмала" произошла кратковременная техническая неполадка, в результате чего во всем здании пропало электричество, – на просьбу пояснить ситуацию, в среду около 18 часов ответила представительница "Рими Латвия" Инга Бите. "Чтобы позаботиться о безопасности работников и посетителей, согласно внутренним процедурам, во время перебоев в подаче электричества проводится оперативная эвакуация посетителей и работников", – поведала И.Бите.

Однако увиденное корреспондентом "Курземес вардс" и сказанное в комментариях Интернета свидетельствуют о другом. Примерно в течение 5, 10 минут кассиры "Рими" в темноте еще продолжали сканировать товар и взимать деньги, а покупатели в торговом зале продолжали искать необходимые продукты. В это время уже трижды прозвучала сирена тревоги. Согласно информации в комментариях Интернета, вскоре после этого всех успокоили, что они могут продолжать отовариваться, но еще через мгновение все-таки началась эвакуация.

Оперативные службы об этом узнали только из масс-медиа. Государственная полиция охранной фирме еще в среду высказала предупреждение, в свою очередь, ГПСС с выводами не торопилась, и вчера в торговом центре провела незапланированную проверку.

Был сделан вывод, что ответственные лица поступили несоответственно плану действий объекта, – информировала представительница службы в Курземе Анете Страздиня. В плане говорится, что необходимо не только эвакуировать посетителей и работников магазина, но и сообщить об этом оперативным службам, позвонив по тел. 112.

"Обобщив информацию, прозвучавшую в обществе, мы можем сделать вывод, что упущения были также в обеспечении эвакуации. Вместо того, чтобы люди как можно быстрее покинули помещения магазина, они шли в подземные автостоянки", – указала А.Страздиня. Она подчеркнула, что жители должны знать новые требования пожарной безопасности, которые вступили в силу с 1 сентября этого года. В пункте 6-м этих требований говорится, что при звуках системы тревоги, каждый обязан эвакуироваться без особого приглашения. Это личная ответственность каждого. И она установлена силой закона, за нарушение этих правил, можно также получить штраф, – предупредила А.Страздиня, добавляя, что такого прецедента еще не было.

За нарушения торговому центру "Остмала" составлен акт проверки. Ответственность задействованных лиц и размер штрафа будут оценены.