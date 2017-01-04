Испугал ложный янтарь

В эти дни дует ветер, по побуждающий активизироваться собирателей янтаря. Но семья Заляйсов в Юрмалциемсе на взморье в не очень излюбленном отдыхающими месте нашли ложный янтарь. Только перчатка уберегла папу от большой беды.

Ключевые слова лжеянтарь | фосфор | пляж

В понедельник дневная прогулка для одной семьи могла обернуться трагедией. Но повезло – воспламенившийся в руках ложный янтарь удалось выбросить.

"Около 12.30 я, мама и папа вышли на взморье и нашли его", – рассказала Эдите Заля из Юрмалциемса. На песке был замечен темно-красный кусок янтаря величиной с кулак. Никогда прежде здесь не удавалось найти ничего большего, чем маленькие кусочки солнечного камня.

Папа взял в руки. Так как он облип песком, он хотел стряхнуть его. Слегка ударил по концу прогулочной палки. "И тогда он "взорвался" – выпрыснула какая-то жидкость и прилипла к перчаткам. Маме брызги попали на фуфайку, прогорели дырки", – рассказала Эдите. Папе удалось сорвать перчатку и воспламенившийся ложный янтарь бросить на песок. Фосфор темным черным дымом горел около семи минут, потушить было невозможно. "Мы были в шоке – ничего подобного не ожидали", – признала Эдите.

Несмотря на неприятную неожиданность, Эдите сфотографировала происходящее, чтобы предупредить других она поместила снимки в социальную сеть фейсбук. Правда, там высказывались предположения, что это поддельный случай и на песок выпрыснута горючая жидкость, так как видны красные линии. "Следы капель возникли от того, что фосфор взорвался и горел по частям", – пояснила юрмалциемчанка.

В предыдущий раз о ложном янтаре в "Курземес вардс" писалось в начале февраля прошлого года. В тот раз в Лиепае возле Лебединого пруда у одной почти 80-летней дамы найденный на пляже ложный янтарь обжог бедро. Хотя в Лиепае и Нице на пляжах находятся предупреждения на разных языках, из-за воспламенившегося фосфора время от времени происходят несчастные случаи – ожоги у людей, возгорание в жилище