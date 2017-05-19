Из горящего дома эвакуировано 18 человек

Вчера в Лиепае загорелся деревянный жилой дом, из которого эвакуировались самостоятельно и при помощи пожарных 18 человек, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).
Вчера вскоре после десяти часов вчера пожарные получили вызов на ул. Лачплеша в Лиепае, где вспыхнул пожар в двухэтажном деревянном жилом доме. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что на площади 20 квадратных метров горит фасад здания и конструкции крыши. Незадолго до полуночи пожар был ликвидирован.
До прибытия сотрудников ГПСС из квартир на первом этажа дома самостоятельно эвакуировались 15 человек, а со второго этажа пожарные эвакуировали еще трех человек.
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