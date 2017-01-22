Из магазина сыпятся стекла

В пятницу днем в торговом центре "Baata" осыпались два стекла фасада здания, подтвердила порталу руководитель торгового центра Байба Индриксоне. .
В результате падения стекла пострадавших нет, а небольшие повреждения имеются у стоявших под окнами здания автомашин.
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