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Именины: Austris

Из магазина сыпятся стекла

Ключевые слова баата

В пятницу днем в торговом центре "Baata" осыпались два стекла фасада здания, подтвердила порталу руководитель торгового центра Байба Индриксоне. . 

 

В результате падения стекла пострадавших нет, а небольшие повреждения имеются у стоявших под окнами здания автомашин. 

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