Ключевые слова точеловский рейнис | мошенник | мошеничество

"От имени издательства сообщаю, что распространенный в Лиепае (датированный 29-ым числом) предвыборный материал с пометками «Курземес Вардс», «эксклюзивный» и «специальное издание», в котором использовано визуальное сходство с нашей газетой, не подготовлено редакцией, и в нем нет ничего общего с журналистикой", подчеркнул председатель правления ООО "Kurzemes Vārds" Инт Грасис.

Многие лиепайчане получили распечатанный на 8 страницах материал, который визуально очень похож на газету «Курземес Вардс».

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