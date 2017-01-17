Комментарий свидетельницы вызвал бурю возмущения

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13 января около 18.30 в Лиепае на ул.Райня произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором автобус городского сообщения совершил наезд на мужчину, 1939 г.рожд., тот неожиданно стал пересекать проезжую часть в непредусмотренном для этого месте. Мужчина с травмами доставлен в медицинское учреждение. В полиции о произошедшем начато административное делопроизводство и проводится выяснение обстоятельств ДТП.

В социальных сетях это происшествие вызвало широкий резонанс, в ответ на комментарий свидетельницы Синдии Лаймини в профиле сети "Фейсбук". В своем комментарии С.Лайминя обвинила шофера автобуса и пассажиров в равнодушии и неоказании помощи потерпевшему.

Свою версию о произошедшем она описывает так: "Столкнулась с равнодушием людей. Еду и передо мной картина: человек лежит посреди улицы в крови, в сырости, на холоде. Произошла авария, к сожалению, пешеход пересекал улицу в неразрешенном месте. Все свидетельствовало, что произошло столкновение с городским автобусом (JZ-6913). Меня удивило то, что пассажиры сидят в автобусе с водителем автобуса и не стараются оказать помощь пострадавшему. Не было места, где припарковать машину, поэтому свернула в переулок, чтобы затем попытаться помочь пострадавшему человеку.

Подбежала к водителю автобуса и спросила, вызвана ли скорая помощь, и что нужна аптечка первой помощи, чтобы постараться помочь пострадавшему, накрыть, чтобы он не терял тепло и чтобы лицо не находилось в луже. В ответ водитель лишь продолжал по телефону частную беседу, в которой рассказывал, что пострадавший сам виноват… Тогда я настойчиво потребовала, пусть скажет, где хотя бы находится аптечка, я сама попробую оказать помощь. На что водитель автобуса мне ответил, что мужчине все равно не поможешь, разве я не вижу ту лужу крови, в которой он лежит. Я настаивала, что надо попытаться помочь, на что он мне ответил: "Тогда снимай свою куртку и накрывай, если нужно". Водитель хотел силой вытолкнуть меня из автобуса, но я посоветовала этого ему не делать. На что он мне ответил, что в автобусе аптечки первой помощи нет!"

"Куда девалась человечность?" – спрашивает С.Лайминя. Большое количество комментаторов выразили возмущение по поводу описанной женщиной ситуации и устроили своего рода виртуальное линчевание, охаивая всех шоферов автобусов без исключения и адресуя им грубую брань. Все же отдельные комментаторы призывали сохранять спокойствие и выяснить истину.

Связавшись с государственной полицией, газета выяснила, что сразу после аварии остановился проезжающий мимо полицейский патруль, а также незамедлительно была вызвана скорая помощь. "В полиции о произошедшем начато административное делопроизводство и проводится выяснение обстоятельств ДТП, поэтому более подробная информация сейчас не предоставляется", – газете пояснила старший специалист по вопросам общественных отношений и сотрудничества Курземского регионального управления государственной полиции Мадара Шершнева.

Полную версию статьи можете прочитать в номере газеты за 17 января.