Конфисковали полсотни голов скота

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У гражданина Швеции Бенгта Андерса Турда Бенгтссона конфискованы 55 голов крупнорогатого скота и за констатированные в хозяйстве "Ланку ферма" нарушения он оштрафован на 500 евро. Так в среду решила продовольственно-ветеринарная служба (ПВС).

Начальник Южнокурземского управления ПВС Гунта Капениеце информировала, что более полусотни голов скота из хозяйства в Калетской волости изъяты уже ранее. В среду было принято окончательное решение об их дальнейшей судьбе. "Конфискованы коровы, которые содержались в хлеву или под навесом во дворе, – сказала начальник управления. – Других решений не было. Несоответствия не устранялись вот уже долгое время". Это крупнейшее количество конфискованных в одном хозяйстве животных за последние 10 лет на территории, контролируемой Южнокурземским управлением.

Мясной скот, который содержится на пастбище, был в лучшем состоянии, поэтому пока остался в хозяйстве шведа. Но умение Б.А.Т.Бенгтссона хозяйствовать будет контролироваться и впредь. Определен срок устранения несоответствий. "До этого времени необходимо построить навесы, обеспечить скот питьевой водой. Он старается это сделать", – поведала Г.Капениеце. Агентство новостей ЛЕТА пишет, что в загонах под открытым небом находится примерно 80 голов крупнорогатого скота.

После изъятия из хозяйства или конфискации, домашний скот помещают в полевой стан, с хозяевами которого заранее договор заключило Государственное агентство обеспечения. Но, поскольку ни в одном таком полевом стане одновременно нельзя разместить столь большое количество животных как сейчас, был найден другой. Он находится в Салдусском крае.

Скот после конфискации попадет в ведение Службы госдоходов. "Если хозяин решение обжалует и суд решит вопрос в его пользу, скот он сможет получить обратно. Если дело дойдет до того, что скот придется сдать на убой, в случае положительного для него решения суда, он сможет получить обратно деньги", – порядок пояснила Г.Капениеце. В противном случае вырученные денежные средства окажутся в распоряжении государства.

Газета "Курземес вардс" уже писала, что на принадлежащей шведу Б.А.Т.Бенгтссону ферме уже неоднократно были констатированы нарушения содержания животных, не соблюдались меры биобезопасности и правила об обороте побочных продуктов животного происхождения. В конце марта на ферме были констатированы 8 трупов свиней и 2 трупа крупнорогатого скота в стадии разложения. Владелец нарушил также определенные нормы предотвращения загрязнения, поэтому Лиепайское региональное управление среды издало распоряжение до 1 июля привести в порядок хранение навоза и жижи соответственно требованиям.