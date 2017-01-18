17 января в государственную полицию из лечебного учреждения получена информация, что в травмпункт доставлен 12-летний мальчик, который в Лиепае, на ул.Круму, от самодельной взрывчатки получил химические ожоги лица. Государственная полиция повторно просит родителей обсудить со своими детьми то, насколько опасно заниматься взрывчатыми веществами.
Мальчик пострадал от самодельной взрывчатки 18.01.2017
Ключевые слова травма
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