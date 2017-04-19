Мать попала в вытрезвитель

Ключевые слова пьяная | дети

17 апреля работники Лиепайской полиции самоуправления получили вызов на бульвар Атмодас, где некая мать находилась в алкогольном опьянении и не могла позаботиться о своем ребенке. На месте происшествия работники полиции задержали женщину, 1990 г.рожд., и мужчину, 1952 г.рожд., которые в изрядном алкогольном опьянении валялись в подъезде, будучи не в состоянии самостоятельно передвигаться. Человек, вызвавший полицию пояснил. Что женщина – мать родившегося в 2016 году. Оба нетрезвых лица были доставлены в помещения кратковременного задержания для отрезвления. О ребенке пообещала позаботиться бабушка. Информация передана работникам отдела по делам несовершеннолетних для дальнейших действий.

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