Медики помогли пьяной школьнице, ее агрессивного брата задержала полиция

Поздним вечером 22 мая на пульт дежурного Лиепайской полиции поступил вызов с ул. Уденс, где была замечена пьяная 15-летняя девушка. На место происшествия направилась полиция и "скорая".
Рядом со школьницей находился ее 18-летний пьяный брат, который мешал медикам оказывать сестре помощь. Не помогло и вмешательство полиции: юноша сквернословил, толкал полицейских и хватал их за форму. Чтобы усмирить дебошира, стражам порядка пришлось использовать наручники.
Хулиган доставлен в полицию, на него составлен протокол об административном нарушении.
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