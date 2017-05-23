Медики помогли пьяной школьнице, ее агрессивного брата задержала полиция

Ключевые слова пьяная | хулиган

Поздним вечером 22 мая на пульт дежурного Лиепайской полиции поступил вызов с ул. Уденс, где была замечена пьяная 15-летняя девушка. На место происшествия направилась полиция и "скорая".

Рядом со школьницей находился ее 18-летний пьяный брат, который мешал медикам оказывать сестре помощь. Не помогло и вмешательство полиции: юноша сквернословил, толкал полицейских и хватал их за форму. Чтобы усмирить дебошира, стражам порядка пришлось использовать наручники.

Хулиган доставлен в полицию, на него составлен протокол об административном нарушении.