Ключевые слова кража | мошеничество

Как сообщает пресс-центр Курземского регионального управления полиции, 10 января, в жительнице Айзпуте, проживающей на ул. Цепля, явилась незнакомка, которая предложила купить у нее одежду.

Доверчивая женщина впустила торговку в дом, но, пока они разговаривали, злоумышленница успела украсть из пальто 7 евро. По делу начат уголовный процесс.

Полиция в очередной раз призывает жителей не впускать в свой дом незнакомцев, а также не хранить в коридоре кошельки, документы, мобильные телефоны и ценные вещи.