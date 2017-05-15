Мужчина решил расквитаться с чайками, которые гадят на машины

Ключевые слова стрельба

В субботу вечером, 13 мая, Государственная полиция получила информацию о том, что в Лиепае на улице Рояс некий мужчина забрался на крышу дома и стреляет из пневматического оружия по чайкам. Прибывшим на место сотрудникам полиции, мужчина пояснил, что ему и соседям надоело, что чайки гадят на машины. Поэтому он решил залезть на крышу и выстрелить в воздух, чтобы напугать их. Полицейские забрали пневматическое оружие, решается вопрос о дальнейшем продвижении дела.

Полиция призывает жителей информировать о том, если в городе кто-то стреляет из пневматического оружия. Несмотря на то что пневматическое оружие малой мощности может приобрести любой человек, достигший 18 лет, согласно Закону об обороте оружия и специальных средств, его разрешается использовать только во время тренировок и на спортивных соревнованиях в специально предназначенных местах, соблюдая правила безопасности.