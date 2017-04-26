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Мужчина трижды за день попался на кражах

Ключевые слова кража

Фото: Иллюстративное фото

По информации пресс-центра Курземского регионального управления полиции (КРУП), 25 апреля в Лиепае трижды за день задерживался мужчина 1975 г.р., который пытался совершить кражи. Как отмечают в КРУП, в 10.40 его задержали в магазине на ул. Зиемелю, откуда он собирался украсть товар на 6 евро. Воришку поймали, а продукты вернули на полки. Через полтора часа этот же мужчина пытался украсть из магазина на площади К. Залес бутылку водки за 8 евро. Однако его снова задержали, а товар вернули в магазин.

В третий раз вор попался в 17.10 на ул. Силькю, когда он украл велосипед. Поскольку владелица, которой вернули велосипед, не пожелала писать заявление, полиция не стала начинать уголовный процесс.

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