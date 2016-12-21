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На переходе сбит пешеход  (10)

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Фото: Руслан Шульга

20 декабря в Лиепае на перекрестке Яуна остмала и ул.Бривибас мужчина, 1956 г.рожд., на автомашине "Вольво" сбил женщину, 1949 г.рожд., которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. В связи с произошедшим начато административное делопроизводство. 

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