20 декабря в Лиепае на перекрестке Яуна остмала и ул.Бривибас мужчина, 1956 г.рожд., на автомашине "Вольво" сбил женщину, 1949 г.рожд., которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. В связи с произошедшим начато административное делопроизводство.
На переходе сбит пешеход (10) 21.12.2016
Ключевые слова дтп
Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.
На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.
В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.
Происшествия
-
На переходе сбит пешеход (10)
20 декабря в Лиепае на перекрестке Яуна остмала и ул.Бривибас мужчина, 1956 г.рожд., на автомашине "Вольво" сбил...
21.12.2016 + читать больше
-
Промышляют карманники (5)
20 декабря в Лиепае на ул.Бривибас одна женщина, выходя из городского автобуса, констатировала, что у нее кармана...
21.12.2016 + читать больше
-
Выстрелом в глаз убит 40-летний мужчина: задержан инвалид-колясочник (8)
В прокуратуру переданы материалы уголовного дела, начатого в отношении инвалида, обвиняемого в убийстве. Об этом...
20.12.2016 + читать больше
-
Под арестом оставлен и второй подросток (9)
Лиепайский суд вчера решил оставить в силе меру пресечения – арест, примененный к 17-летнему юноше, который задержан по...
20.12.2016 + читать больше
-
В аварии в Гробине погиб водитель (2)
В пятницу в Гробине погиб водитель, который на машине "Ауди" врезался в дорожный знак. ДТП произошло на перекрестке...
19.12.2016 + читать больше
-
Поймали браконьеров с большим уловом (24)
В среду вечером инспектора среды на Перконском канале поймали двух браконьеров со всей экипировкой – лодкой, сетями и...
16.12.2016 + читать больше
Saistītās ziņas
-
В аварии в Гробине погиб водитель (2)
-
Пострадали в ДТП (2)
-
В ДТП пострадали два водителя и ребенок (5)
-
Улицы начали посыпать лишь после аварий (21)
-
Сбил мальчика, пересекавшего улицу по пешеходному переходу (11)
-
Автомашина врезалась в дерево (14)
-
ДТП с велосипедистами (33)
-
Нетрезвый водитель пытался откупиться от потерпевших в ДТП (6)
-
Просят откликнуться очевидцев (2)
-
Дополнено – Пьяный водитель автобуса наехал на старушку (28)
-
В аварии погибла женщина (25)
-
При падении с мотоцикла пострадали водитель и пассажирка (2)
Добавить комментарий