Найдено тело пропавшего без вести 28-летнего мужчины

Ключевые слова труп | пропал

По информации пресс-центра Курземского регионального управления полиции (КРУП), на этой неделе в ходе розыскных работ под Павилостой было найдено тело 28-летнего жителя Лиепаи Яниса П., который был объявлен в розыск в конце апреля. Как отмечают в полиции, в последний раз его видели в Лиепае, на ул. Пляву 18 февраля, однако родственники обратились с заявлением в полицию только в конце прошлого месяца.

По предварительным данным, следов насильственной смерти на теле не обнаружено. Точную причину смерти должна назвать экспертиза.