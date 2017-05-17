Найдено тело пропавшего без вести 28-летнего мужчины

По информации пресс-центра Курземского регионального управления полиции (КРУП), на этой неделе в ходе розыскных работ под Павилостой было найдено тело 28-летнего жителя Лиепаи Яниса П., который был объявлен в розыск в конце апреля. Как отмечают в полиции, в последний раз его видели в Лиепае, на ул. Пляву 18 февраля, однако родственники обратились с заявлением в полицию только в конце прошлого месяца.
По предварительным данным, следов насильственной смерти на теле не обнаружено. Точную причину смерти должна назвать экспертиза.
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