Наказали за нарушение рыбной ловли

Ключевые слова рыба | Государственная служба среды

Газета "Курземес вардс" уже писала, что делопроизводство по делу об административном правонарушении было начато после того, как инспекторы ГСС на одном судне констатировали незарегистрированный улов, общий объем рыбы был заметно больше, чем указанный в журнале добычи. В отношении предприятия применено административное наказание в размере 960 евро и назначены три штрафных пункта как рыболовецкому предприятию, так и капитану судна, – сообщила М.Буклевич. Размер штрафа установлен, основываясь на ценности рыбы, которую коммерсант добыл незаконным путем. Незарегистрированный улов зачислен в предоставленный рыболовецкому предприятию лимит.

Предприятие, на судне которого в Лиепайском порту в конце марта Государственная служба среды констатировала нарушение рыбной ловли наказано, – проинформировала представительница службы Марута Буклевич.

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