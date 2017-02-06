Наказание за порнографию

Ключевые слова порнография

К двум несовершеннолетним лицам применено наказание за хранение и распространение материала порнографического характера, – информировала старший специалист по вопросам общественных отношений и сотрудничества Курземского регионального управления государственной полиции Мадара Шершнева.

В делопроизводстве отдела по борьбе с особо тяжкими и серийными преступлениями бюро криминальной полиции Курземского регионального управления государственной полиции находилось несколько уголовных процессов в связи с тем, что несовершеннолетние лица группой с помощью приложения "Whatsapp" для мобильного телефона пересылали фотоснимки, на которых запечатлены сексуальные действия с животными. Одно несовершеннолетнее лицо на своем мобильный телефоне хранило видеоматериал о несовершеннолетнем мальчике, который занимался самоудовлетворением. Согласно закону об ограничении порнографии, такие видео признаются материалами порнографического характера.

По обоим случаям возбуждены уголовные процессы, они направлены в окружную прокуратуру Курземского суда, где молодым людям, 1999 и 2000 гг.рожд., предъявлены обвинения и уголовные процессы рассмотрены в суде. В качестве меры наказания к юношам применены принудительные работы.