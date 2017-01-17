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Навязчивая любовь довела до тюрьмы  (1)

Ключевые слова суд

5 лет, 10 месяцев и 29 дней – такой приговор Лиепайский суд зачитал Янису Жукаускасу.

Напомним, что мужчина обвиняется по ст. 126 ч. 1 Уголовного закона за нанесение телесных повреждений средней тяжести женщине, а также по ст. 157 ч. 2 за клевету, разместив в Интернете уничижительные сведения о пострадавшей, и по ст.132 за угрозы совершить убийство или причинить телесные повреждения.

Пострадавшая была женщиной, с которой обвиняемый познакомился посредством Интернета, оба год состояли в отношениях. Позже женщина по разным причинам хотела прекратить отношения, но обвиняемый начал ее преследовать. Встретив ее в клубе, Я.Жукаускас хотел выяснить отношения с бывшей возлюбленной, предложил поговорить и ударил женщину, после инцидента ей пришлось долго лечиться, так как была сломана челюсть. И после того, как женщина выздоровела, обвиняемый преследовал ее дома и на работе, фотографировал и помещал уничижительные и оскорбительные сведения о ней и ее муже на порталах в Интернете.

В ходе судебного процесса обвиняемый выдвинутое ему обвинение признал лишь частично и утверждал, что противоправные действия осуществлял только из-за чувства любви. Впоследствии женщина написала заявление в полицию и началось расследование, мужчина хотел заключить мировое соглашение, но пострадавшая с этим не была согласна. После такого поворота событий в беседе с сотрудницами пробационной службы, которые производили надзор за мужчиной в связи с другим делом, тот высказался, что даже в том случае, если его приговорят к реальному тюремному заключению, он после выхода из тюрьмы перережет  пострадавшей горло. Сотрудницы пробационной службы в суде свидетельствовали, что возможно это были эмоциональные и необдуманные, но непозволительные изречения. Пострадавшая в адрес нее высказанное восприняла как реальную угрозу ее безопасности. 

Обвиняемый Я.Жукаускас приговор Лиепайского суда может обжаловать в апелляционном порядке в Курземском окружном суде.

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