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Обвиняемых привезли в Лиепаю

Ключевые слова убийство | суд

Вчера незадолго до 10.30 на ул.Републикас подъехал полицейский микроавтобус, на котором в Лиепайский суд доставили двоих подростков, обвиняемых в убийстве 15-летнего Эгила Куликаускса, сожжении трупа и краже телефона жертвы. Конвой предупредил, чтобы журналисты их не фотографировали и не снимали. Убедившись, что на транспортное средство не направлены камеры, обоих парней в наручниках поспешно ввели в здание суда и усадили в зале на скамью обвиняемых.

Дело об убийстве Эгила суд начал рассматривать в мае, но тогда оба обвиняемых участвовали в процессе в режиме видеоконференции из Цесисского воспитательного учреждения для несовершеннолетних.

Из пары десятков свидетелей в суд явилось более половины. В том числе молодые люди, знавшие Эгила и обоих подсудимых.

Парень, который в роковой день вместе с Эгилом отправился в Военный городок, в вестибюле суда своей очереди давать показания ожидал вместе с подругой. "Она – мое алиби", – указал юноша газете "Курземес вардс". После того, как Эгил с двумя теперь уже обвиняемыми начал пить пиво, упомянутый парень отправился к своей подруге. Но перед этим договорился с Эгилом, что вместе пойдут домой. Однако вечером уже не смог дозвониться до Эгила.

Парень приглашен в суд как свидетель, так как предыдущей ночью перед убийством, Эгил оставался у него на ночь. Узнав о том, что Эгил пропал, у него сразу появились подозрения, что в этом виноваты двое юношей, с которыми его последний раз видели вместе. "Я был уверен, что они совершили что-то дурное", – сказал юноша. Характеризуя Эгила, друг улыбнулся: "Он был веселый. Мы часто дурачились". И в последний день своей жизни Эгил был весел и беззаботен, вспоминает парень, отправившийся вместе с ним в Военный городок.

Давать показания пришла также бабушка одного из обвиняемых. Время от времени она утирает слезы. Со времени ареста впервые увидит внука, – рассказала пенсионерка. Она – единственная родственница, которую обвиняемый встретил в зале суда. Мать парня несколько лет назад совершила самоубийство, повесившись, сестра уехала жить в Англию, а отец ни на первое, ни на вчерашнее заседание суда не пришел. "Ему надо работать", – отметила пенсионерка. О случившемся она говорит – до сих пор не понимает, как что-либо подобное могло произойти. Внук по характеру тихий и спокойный.

Рассмотрение дела планируется продолжить завтра. Свидетелей, не явившихся на вчерашнее заседание, в суд решено доставить в принудительном порядке. "Так как вовлечены несовершеннолетние, это дело является приоритетным. Думаю, что рассмотрение дела может завершиться к середине июля", – сказал адвокат одного из подсудимых Регнар Янсонс. Еще нет ясности о том, будут ли обвиняемые готовы рассказать в суде о совершенном преступлении. Они могут воспользоваться правом не давать показаний.

Напомним, что 24 сентября прошлого года Эгил вышел из дома и пропал. 5 октября в лесу Военного городка некая женщина нашла его сильно обгоревшие останки. Выяснилось, что парня последний раз видели в Военном городке вместе с двумя его знакомыми. Вскоре обоих задержали на основании подозрений в убийстве Эгила. Парни долго не признавали свою вину в случившемся. Признание последовало лишь спустя несколько месяцев.

После первого заседания суда родители Эгила признались, что хотят, чтобы обвиняемых приговорили к максимальному наказанию. Они в этом деле требуют взыскать с обвиняемых также изрядное возмещение морального ущерба.

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