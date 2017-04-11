Ключевые слова дтп | авария

Как отмечают в КРУП, 37-летний мужчина, управлявший Opel, проигнорировал требования знака "Уступи дорогу", выехал на перекресток, где и столкнулся с VW, управляемым женщиной 1986 г.р.

По сообщению пресс-центра Курземского регионального управления полиции, 10 апреля, в Лиепае, на перекрестке улиц Ганибу и Миера произошла авария: столкнулись Opel Zafira и Volkswagen Touran.

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