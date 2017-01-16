15 января пожарные-спасатели поспешили в Приекульский край, где помощь была необходима корове. Животное засунуло голову в алюминиевую бочку и не могло вытащить обратно. Пожарные-спасатели гидравлическими инструментами расширили отверстие бочки и освободили корову.
Освободили корову 16.01.2017
Ключевые слова спасатели
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Происшествия
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Освободили корову
15 января пожарные-спасатели поспешили в Приекульский край, где помощь была необходима корове. Животное засунуло голову...
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