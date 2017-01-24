Полиция изъяла метамфетамин: один подозреваемый под арестом

Ключевые слова наркотики

Как отмечают в пресс-центре КРУП, в ходе проверки изъято 145 граммов метамфетамина. В отношении мужчины 1984 г.р. применен арест, его подельники 1989 и 1990 г.р. отпущены под полицейский надзор. Известно также, что все трое ранее уже попадали в поле зрения органов правопорядка за различные правонарушения.

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью Бюро криминальной полиции Курземского региона задержали группу лиц, подозреваемых в незаконном хранении и реализации наркотических веществ в крупных размерах.

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