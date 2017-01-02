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После четвертой тревоги было принято решение закрыть "Остмалу"

Ключевые слова остмала | тревога

1 января после 14 часов уже в четвертый раз прозвучали сигналы тревоги в торговом центре „Ostmala”, после чего снова были эвакуированы  персонал и посетители. 

В предыдущий, третий раз, пожарные во время обследования здания обнаружили трещины на несущих стенах. Но, несмотря на это, торговый центр не закрылся.  

Но в воскресенье владелец торгового центра все же прислушался к рекомендациям Стройуправы и спасателей, и на то время, пока не будут выполнены все проверки и не будет 100% уверенности в безопасности здания, закрыл здание для посетителей. 

Как пояснил порталу представитель Стройуправы Юрис Стрижнев, Стройуправа посоветовала временно закрыть торговый центр и владелец после согласования с арендаторами помещений, согласился на закрытие здания. 

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