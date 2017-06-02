Предприятие "Ragn-Sells" отказалось от иска

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На этой неделе суд решил прекратить судопроизводство, связанное с иском предприятия по охозяйствованию отходов "Ragn-Sells" против Лиепайской думы и целого ряда краевых самоуправлений и бюро контроля за закупками.

Истец отказался от своего иска, – проинформировали в здании Рижского судебного дома Административного районного суда. Иск был связан с признанием административного акта как противозаконного, и в нем содержалась просьба о временной защите.

Мы уже писали, что осенью прошлого года Лиепайское самоуправление заключило договор сроком на 7 лет с победителями конкурса закупки организации сбора отходов. В руководимой Лиепайской думой закупке участвовали Приекульская, Руцавская, Павилостская, Гробинская, Айзпутская, Вайнедская краевые думы. Предприятие "Ragn-Sells" в конкурсе проиграло, хотя и предлагало более низкую цену за услуги, чем победители – ныне работающие под брендом "Видес пакалпоюму група" полное общество и "Эко Курземе". Бюро контроля за закупками согласилось с мнением комиссии по закупке в том, что дочернее предприятие шведского концерна не выполнило условий положения. Предприятие "Ragn-Sells" начало судопроизводство.

Предприятие "Ragn-Sells" решило отозвать иск, хотя по-прежнему считает, что Лиепайская дума необоснованно исключила его из участия в конкурсе и не согласно с результатами конкурса, – корреспонденту "Курземес вардс" поведала руководитель юридического структурного подразделения ООО "Ragn-Sells" Инесе Летинская. Такое решение принято, оценивая "предварительный ход этого дела, нынешнюю практику судопроизводства и наш опыт".

"Одной из причин было также то, что "Ragn-Sells" судебным путем не удалось добиться, чтобы Лиепайская городская дума до окончательного решения суда приостановила заключение договоров с победителями конкурса", – указала И.Летинская. Она подчеркнула: хотя правительство Латвии в течение последних лет старалось улучшить бизнес-среду в стране, представляемому ею зарубежному предприятию "действовать на латвийском рынке все еще нелегко". "Главные проблемы – большая бюрократия, явные стремления ограничить конкуренцию, а также медленная система юстиции, требующая много времени и ресурсов", – отметила И.Летинская. Однако "Ragn-Sells" на этом рынке, где оно действует с 2005 года, останется.