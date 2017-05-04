Призывают подумать о велосипедистах

Ключевые слова дтп

2 мая в Лиепае 12-летний мальчик ехал на велосипеде по ул.Ганибу и на перекрестке с ул.Ницас пересекал регулируемый пешеходный переход на красный сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение с автомашиной "Тойота", которой управлял мужчина, 1969 г.рожд. А на ул.Райня женщина, 1991 г.рожд., на автомашине "Мерседес Бенц" сбила велосипедистку – 13-летнюю девочку, которая пересекала дорогу по пешеходному переходу. Девочка получила травмы и доставлена в медицинское учреждение.

В дорожном движении увеличивается количество велосипедистов и растет также число дорожно-транспортных происшествий, в которых задействованы велосипедисты. Государственная полиция призывает автоводителей помнить также о велосипедистах, как участниках движения.