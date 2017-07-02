Ключевые слова пропал | полиция просит помочь

В Лиепае всю ночь продолжались поиски пропавшего пятилетнего мальчика, пока ребенка найти не удалось, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

В поисках участвуют полицейские, земессарги, военнослужащие и добровольцы. В городе распространяются листовки с фотографией мальчика, полиция призывает водителей общественного транспорта обращать внимание на едущих в транспорте детей.

Заявление о пропаже пятилетнего Ивана Берладина полиция получила вчера около трех часов дня. Мальчик в субботу около 8.30 вышел из своего дома на ул. Павилостас и пропал.

Рост Ивана - 1,28 метра, телосложение среднее, волосы короткие, светлые, глаза голубые. На мальчике была красная майка с изображением героя мультфильма "Молния Маквин", синяя трикотажная куртка на молнии и синие спортивные штаны. На ногах сандалии бежевого цвета. Мальчик разговаривает по-русски.

В распоряжении полиции имеется информация о том, что в субботу около 10 часов похожего мальчика видели на автобусной остановке, и есть вероятность, что ребенок находится где-то в центре города. Государственная полиция просит горожан обращать внимание на детские площадки, магазины и другие места, где находятся дети.

Около 18.00 Ивана видели в Тосмаре, возле спортивной площадки. Не исключено, что ребенок все еще находится в этом районе, но полиция просит быть бдительными всех лиепайчан, потому что точное местонахождение ребенка все еще не известно.

Всех, у кого есть какая-либо информация об Иване, просят звонить по телефону 110.