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Промышляют карманники  (5)

Ключевые слова кража

Фото: Фото Эгона Зиверта.

20 декабря в Лиепае на ул.Бривибас одна женщина, выходя из городского автобуса, констатировала, что у нее кармана куртки пропал мобильный телефон "Samsung Galaxy J5".

Государственная полиция повторно напоминает быть внимательными в общественных местах, в том числе в общественном автотранспорте, где во время столпотворения вор может воспользоваться случаем и незаметно из сумки или кармана вытащить ценную вещь. "Кражи чаще всего происходят в местах, где собирается много людей, и они характерны для групп лиц, начиная с двух человек, которые работают рука об руку – один отвлекает внимание, другой применяет ловкость рук. Воры орудуют в часы, когда общественный транспорт переполнен – по утрам или во второй половине дня", – пояснила старший специалист по вопросам общественных отношений и сотрудничества Курземского регионального управления государственной полиции Мадара Шершнева. С этой недели при сотрудничестве государственной полиции и агентства Лиепайского городского самоуправления "Лиепаяс сабиедрискайс транспортс" подготовлены видеоклипы, которые видны в городских автобусах и микроавтобусах на экранах с советами жителям, как не стать жертвой воров.

 

 

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