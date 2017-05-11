Просят помочь в розысках пропавшего без вести

Курземское региональное управление государственной полиции просит помочь в розысках пропавшего без вести Яниса Пикелиса, 1989 г.рожд. Мужчина 18 февраля вышел из своего места жительства в Лиепае на ул.Пляву и до сих пор не вернулся. Приметы мужчины: рост 186 см, нормального телосложения, темные волосы, усы, борода и голубые глаза.
Если в вашем распоряжении имеется информация о возможном местонахождении мужчины, просим сообщить об этом в Курземское региональное управление государственной полиции по тел. 634 04582 или 110.
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