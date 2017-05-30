Седьмая пуля – роковая

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"Прошу дать мне возможность привести в порядок домашние дела, а затем я могу ехать хоть в Сибирь", – так в своем последнем слове в Лиепайском суде на прошлой неделе сказал 48-летний Арунас Стонкус, которого обвиняют в убийстве. С тем, что ему придется несколько лет провести в неволе, мужчина смирился. "Как будет, так будет. От судьбы не уйдешь", – говорит он. Слезы наворачиваются у подсудимого на глаза в тот момент, когда он громко начинает размышлять о том, что за время его отсутствия произойдет с его собакой, котом и хозяйством, в которое он за последние годы вложил много усилий.

Арунас – инвалид первой группы, и вот уже много лет перемещается в кресле-коляске. В ожидании приговора он корреспонденту "Курземес вардс" поведал, что ноги обморозил лет десять назад, когда ранней весной в нетрезвом состоянии уснул у открытого окна. Началась гангрена, и обе ноги пришлось ампутировать.

В свое время его судили за кражи, но все судимости давно погашены. "Я был мелким воришкой", – поясняет Арунас, добавляя, что за последние 20 лет уголовный закон не нарушал. "Я стал размышлять о жизни. Читал книги и учил немецкий язык. Меня интересует только работа – природа и земля", – говорит Арунас. Мужчина размышляет и о том, что на его судьбу, очевидно, повлияли также татуировки, а их у него много. "Можете смеяться, но это мистика. У меня татуированы неправильные знаки. И я всегда буду как бы грешником. Я хочу сделать хорошее, но не получается", – говорит Арунас.

Арунас несколько лет назад в Вайнеде на улице Театра в рассрочку приобрел подлежащий ремонту дом. Невзирая на инвалидность, своими силами стал дом обновлять, но его самая большая страсть – работы в саду. Он сам также пилит и колет дрова. Подсудимого соседи также охарактеризовали как трудолюбивого и отзывчивого.

Арунасу помогает Светлана, с которой он живет в одном доме. Он Светлане говорит, что и как нужно сделать. "Когда я за ней присматриваю, она работает хорошо, но теперь я боюсь, что проделанное мною за два года канет в небытие", – говорит он.

"Как было на самом деле, сам черт не знает"

40-летний Саулюс, в убийстве которого Арунас обвиняется, был братом Светланы. Он много раз был судим за кражу, иногда поднимал руку на сограждан.

Арунас со Светланой сначала жили в Виргской волости. Уже тогда Саулюс терроризировал и сестру, и Арунаса, избивал также свою мать, – говорится в характеристике убитого мужчины, которую представила начальник управления Виргской волости Дайга Эгле. "Он [Саулюс] был как будто одержимый, – говорит Арунас. – Об этом чудовище каждый человек в Паплаке вам расскажет. У него был список инвалидов и пенсионеров, которых он в дни выплаты пенсии посещал. Если ему не удавалось влиять на этих людей морально, он делал это физически. И у меня пенсию постоянно вымогал".

Инвалид показывает свое лицо, часть которого стала бесчувственной, поскольку Саулюс раздробил скулу.

Дом в Вайнеде Арунас купил, чтобы они со Светланой могли избавиться от Саулюса. Попросили местных, чтобы не говорили, куда они переселились. Но Саулюс их нашел и продолжал терроризировать.

В роковой день, 10 апреля прошлого года, Саулюс снова навестил Арунаса и Светлану. "Я был трезв, а он как всегда хотел, чтобы я выпил. Он знал – когда я выпью, то меня легче обвести вокруг пальца. Я сначала сказал, что не буду пить, но он меня уговорил", – сказал Арунас.

Пили втроем – Саулюс, Арунас и Светлана. Когда женщина уснула, Арунас тоже пошел спать. Ночью он проснулся и услышал, как Саулюс перебирает его инструменты. Когда хозяин сделал замечание, Саулюс нанес ему удар ногой в грудь. Инвалид упал рядом со стиральной машиной, за которой была спрятана найденная несколько дней назад в старом сарае винтовка времен войны. Арунас схватил оружие, и они оба стали бороться. "Я думал, что он испугается, но он еще больше взбесился. Хотел вырвать у меня из рук винтовку. И тогда оружие выстрелило", – о произошедшем вспоминает подсудимый.

Согласно обвинению, пуля попала Саулюсу в глаз. "Из семи патронов, которые у меня были, шесть были непригодны для стрельбы. Пригоден был только один, и именно эта пуля в него попала!" – говорит Арунас. Затем труп был выброшен в колодец. "Я полиции сказал, что я его бросил в колодец, и все. Как было на самом деле, сам черт не знает. Рассуждая логично, может ли инвалид дотащить до колодца человека, рост которого метр девяносто?" – говорит Арунас.

Желает судье Божьего благословения

Арунас обвиняется и в убийстве, и в хранении огнестрельного оружия и боеприпасов без соответствующего разрешения. Мужчина в суде свою вину признал полностью, говоря, что сожалеет о случившемся и что у него не было намерения убивать.

На судебных дебатах прокурор указала, что полиция Арунаса охарактеризовала негативно – он часто пил, состоял в наркологическом учете. То, что преступление было совершено под воздействием алкоголя, расценивается как отягчающее вину обстоятельство.

В своем последнем слове мужчина просил не арестовывать его в зале суда – он очень хочет упорядочить дела в доме. Когда суд огласил приговор – лишение свободы сроком на 5 лет и 4 месяца с пробационным контролем на два года (такого наказания требовала также прокурор. – И.О.) – и пояснил, что мужчину сразу не арестуют, Арунас сказал: "Большое спасибо вам! Пусть Господь благословит вашу семью!"

Упорядочить свои домашние дела он сможет до 5 июня, когда приговор вступит в силу. Скорее всего, наказание он как инвалид, требующий ухода, будет отбывать в больнице Олайнской тюрьмы.