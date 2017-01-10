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В минувшие выходные, наслаждаясь зимними радостями в Бернати, многие любители катания на лыжах и санках были неприятно удивлены обгоревшим остовом микроавтобуса, который лежал на снегу возле самых дюн. Почему сгоревший корпус автомашины находится здесь, что произошло, кому он принадлежит? Пытаясь найти ответы, корреспондент "Курземес вардс" связалась с Ницким краевым самоуправлением, представительница которого Гунита Шиме поведала, что в конце августа прошлого года сгоревший микроавтобус здесь констатирован, и тогда полицейские местного самоуправления информировали об этом государственную полицию. Было начато расследование. О дальнейшем у самоуправления нет никаких новостей. В ожидании результатов расследования остов сгоревшей автомашины не убран, поскольку неизвестно, можно ли это сделать.

"23 августа прошлого года в государственной полиции зарегистрировано, что в Ницком крае, в Бернати, неподалеку от базы отдыха "Драудзиба" был обнаружен сгоревший микроавтобус марки ФИАТ. Выяснение обстоятельств дела начал представитель полиции местного самоуправления, затем дело переняла государственная полиция", – пояснила представительница Курземского регионального управления государственной полиции Мадара Шершнева. Но через какое-то время дело было прекращено, поскольку был получен отказ в начале уголовного процесса, так как не было констатировано преступное деяние. "Владелец заявления не подавал, никто не жаловался на то, что у него украли или сожгли микроавтобус марки ФИАТ. Так как номерных знаков нет, то нет и возможности найти владельца автомашины", – указала М.Шершнева, допуская, что номерные знаки специально ликвидированы, чтобы замести следы.

Представительница государственной полиции сказала, что находящийся в Бернати остов автомашины можно квалифицировать как загрязнение зоны дюн, и полиция местного самоуправления должна позаботиться о том, чтобы его убрать.