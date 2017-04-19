Скончался пострадавший в несчастном случае

Экскаваторщик, который 5 апреля пострадал в несчастном случае в центре Ницы и получил тяжелые электротравмы, в воскресенье скончался. Проводится расследование произошедшего.
Газета "Курземес вардс" уже писала, что в Нице, при проведении работ на территории, где благоустраивается новый парк, экскаваторщик с поднятым ковшом задел провода электролинии среднего напряжения. "Это расследуется как несчастный случай с летальным исходом, – во вторник поведала представительница Государственной инспекции труда Даце Алексане. – Возможно, расследование будет завершено в начале мая. Все зависит от обстоятельств дела". Д.Алексане указала, что пока инспекция не может предоставить более подробной информации.
В свою очередь, представительница Курземского регионального управления государственной полиции Мадара Шершнева информировала, что материалы о несчастном случае переданы в криминальную полицию Лиепайского участка и будет решаться вопрос о возбуждении уголовного процесса.
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