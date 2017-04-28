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Скрылся с места аварии

Ключевые слова дтп | авария

Фото: Иллюстративное фото

26 апреля к патрулировавшим на ул.Э.Тиссэ работникам Лиепайской полиции самоуправления обратились двое жителей, сообщив, что на стоянке у здания на ул.Вайнедес некое лицо на транспортном средстве только что вызвало дорожно-транспортное происшествие с припаркованной автомашиной и скрылось с места происшествия. Незамедлительно была обследована ближайшая округа. И на ул.Э.Тиссэ замечена соответствующая описанию автомашина, в которой на водительском месте сидел мужчина. Были вызваны работники государственной полиции, и автоводитель, 1982 г.рожд., был передан им для выяснения обстоятельств дела. В полиции выяснилось, что мужчина был в алкогольном опьянении. В его выдохе констатировано 2,26 промилле. Составлен протокол об административном правонарушении. Согласно Латвийскому кодексу об административных правонарушениях, за покидание места происшествия и нарушение установленного порядка налагается денежный штраф от 70 до 700 евро и лишают водительского удостоверения на срок от 3 месяцев до 2 лет. Штраф могут наложить и без лишения прав. В свою очередь, за употребление алкогольных напитков после дорожно-транспортного происшествия применяют административный арест от 10 до 15 суток, налагают штраф от 1200 до 1400 евро и лишают водительского удостоверения на 4 года. 

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