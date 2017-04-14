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Спасателям не удалось найти члена экипажа рыболовного судна, упавшего за борт

Ключевые слова пропал | море

В четверг в Балтийском море в 85 километрах от Лиепайского порта за борт упал член экипажа рыболовного судна, но спасателям не удалось его найти, сообщает Служба береговой охраны.

Около шести часов вечера Координационный центр поиска и спасения на море получил вызов с рыболовного судна "Daniels", но связь прервалась и дальнейшей информации о причинах вызова не последовало.

На место происшествия отправился патрульный корабль "Skrunda", и спасатели выяснили, что один из членов экипажа "Daniels" упал за борт.

В поисках пропавшего человека участвовали вертолеты воздушных сил Латвии и Швеции, находившиеся в этом районе рыболовные суда "Briedis" и "Nautilus", а также судно "Balt Flot 12", которое следовало в Калининград.

Найти упавшего за борт члена экипажа не удалось, и ночью поисковая операция была прекращена.

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