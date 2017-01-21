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Спасли упавшего в канал мужчину  (5)

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как порталу сообщил очевидец, в субботу около 16:30 в Торговый канал, напротив гостиницы "Fontaine Royal Hotel" упал некий мужчина.

Как на месте происшествия узнал портал liepajniekiem.lv упавший в воду мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. 

На месте происшествия работали оперативные службы, которые вытащили мужчину из воды. 

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