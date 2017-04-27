Тяжба за церковную собственность продолжается

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Судопроизводство между Латвийской евангелическо-лютеранской церковью и Айзпутским автономным лютеранским приходом о перенятии собственности продолжается. В среду Лиепайский суд решил отложить заседание на конец августа, чтобы все причастные стороны могли хорошо ознакомиться с документами, которые в качестве дополнительных доказательств в конце апреля суду представил ответчик – автономный приход.

Газета "Курземес вардс" уже писала, что Латвийская евангелическо-лютеранская церковь (ЛЕЛЦ) еще в прошлом году подала иск к Айзпутскому автономному лютеранскому приходу (ААЛП) о праве на его собственность – церковь Святого Иоанна в Айзпуте и дом священника в Лажской волости. "Признание прав собственности и перенятие недвижимости", – такова суть иска ЛЕЛЦ.

Представляющий ААЛП на суде присяжный адвокат Ренар Бриедис представил суду ряд дополнительных документов, которые, по мнению ответчика, служат обоснованием для отклонения иска ЛЕЛЦ. Среди них есть также документы, подтверждающие, что в 1946 году деятельность прекратила Латвийская евангелическо-лютеранская церковь и была основана "совершенно новая религиозная организация" – евангелическо-лютеранская церковь Латвийской ССР.

Хотя документы поданы в установленный законом срок, из-за отсутствия времени истец не имел возможности с ними ознакомиться. Суд решил присоединить документы к делу. Представитель ЛЕЛЦ – юрист Юрис Наркевич отметил, что представленные ответчиком исторические документы в рассмотрении этого дела не имеют значения, так как вся историческая информация была уже рассмотрена в 1992 году при принятии закона "О возвращении собственности религиозным организациям".

Р.Бриедис во время заседания суда предложил Ю.Наркевичу решить дело путем медиации. "Мой ответ в зале суда – нет", – ответил тот, пообещав, правда, информировать об этом предложении своего клиента.

В Лиепайском суде дело будет снова рассматриваться 29 августа.

В 1991 году священник Айзпутского лютеранского прихода Сигурд Спрогис вышел из ЛЕЛЦ, приход стал автономным. Когда после его смерти в приходе начал служить нынешний священник Варис Битениекс, имущественные права были, по его словам, улажены до конца. "У нас никаких связей в ЛЕЛЦ нет", – ранее сказал В.Битениекс газете "Курземес вардс". В 2016 году Айзпутский автономный приход принят в Латвийскую евангелическо-лютеранскую церковь вне Латвии (ЛЕЛЦВЛ).

3 августа Лиепайский суд будет рассматривать еще одно дело, в котором истцом является ЛЕЛЦ, а ответчиком – состоящий в ЛЕЛЦВЛ приход. Истец требует признать право собственности на имущество Лиепайского евангелическо-лютеранского прихода Креста.