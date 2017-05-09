Чтобы обеспечить удобное пользование порталом и улучшить функциональность, мы используем файлы cookie. Продолжив смотреть эту страницу, Вы соглашаетесь на сохранение файлов cookies в памяти вашего электронного устройства. Продолжить Больше информации

Вторник, 9. мая

+2°C
Ветер: Z 9.5 м/с
Laika ziņas Liepājā

Именины: Einārs, Ervīns, Klāvs

Убили, чтобы не пожаловался

Ключевые слова убийство | суд

15-летний Эгил в последний день своей короткой жизни был веселым и резвым. Это не понравилось одному из парней, который внезапно ударил Эгила кулаком в лицо.
Фото: Эгон Зивертс

Сегодня Лиепайский суд запланировал приступить к рассмотрению, кажется, одного из самых жутких преступлений последних лет в Лиепае – убийства подростка Эгила Куликаускса. Это убийство, согласно обвинению, совершили два его сверстника – парни, с которыми Эгил время от времени, как говорят среди молодежи, тусовался и в тот роковой день 24 сентября прошлого года. В тот день в лес Военного вошли трое подростков, а вышли из него лишь двое. Третий остался лежать в зарослях – избитый, возможно, задушенный, раздетый донага и сожженный. Мертвый. 

"Тяжело, но теперь…" – примерно за неделю до суда корреспонденту "Курземес вардс" говорит мама убитого Эгила – Ивета. Парней, которые обвиняются в том, что лишили жизни ее сына, женщина в зале суда увидит не впервые.

Один из обвиняемых гостил в доме у Эгила, но мама говорит, что в то время не особенно его запомнила, она больше знала подростка по имени. "Но я его видела на видео, которое приобщено к уголовному делу", – говорит мать жертвы.

Второго обвиняемого она встретила вскоре после исчезновения Эгила, когда в поисках сына, опрашивала его друзей и знакомых. "Я навестила  этого другого парня в его доме. Он врал мне, глядя в глаза, что не знает, где Эгил", – говорит женщина.

А Эгил был уже мертв три дня назад. И первый парень Ивете по телефону говорил, что не имеет ни малейшего понятия, где Эгил. Этот же подросток, которого полиция сперва допрашивала в качестве свидетеля, говорил, что слышал от одного школьного товарища, что Эгила 27 сентября якобы видели в центре города. Значит, он не только лгал, но и вселял надежду в родителей, что сын еще жив.

По сей день с мамой Эгила не общался ни один из близких обвиняемых подростков, чтобы извиниться и выразить сожаление по поводу произошедшего.

Закон запрещает печати опубликовывать имена обвиняемых, поскольку оба они несовершеннолетние. Одному из них 16 лет, другому, судя по информации в социальных сетях, 17 лет исполнилось осенью прошлого года – в день, когда некая старушка в лесу Военного городка обнаружила труп. 

Полную версию статьи можете прочитать в номере газеты за 9 мая

  • Комментарии (0)
  • 0
  • 0
  • 0
+ просмотреть все Осталось символов: 500

Добавить комментарий

Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.

На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.

В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.

Внимание!!!
Чтобы снизить возможности на портале манипулировать мнением и настроением комментаторов, комментарии, авторы которых участвуют в дискуссиях под разными никами, будут выделены серым цветом. Так как этот процесс технический, то возможны ситуации, при которых окрашенные комментарии могут быть не от одного автора, или же неокрашенные комментарии могло писать одно и то же лицо.

+ просмотреть все

Происшествия

Saistītās ziņas

Pamanīji neatbilstošu saturu? Būsim pateicīgi, ka par to informēsi mūs!