Убили, чтобы не пожаловался

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Сегодня Лиепайский суд запланировал приступить к рассмотрению, кажется, одного из самых жутких преступлений последних лет в Лиепае – убийства подростка Эгила Куликаускса. Это убийство, согласно обвинению, совершили два его сверстника – парни, с которыми Эгил время от времени, как говорят среди молодежи, тусовался и в тот роковой день 24 сентября прошлого года. В тот день в лес Военного вошли трое подростков, а вышли из него лишь двое. Третий остался лежать в зарослях – избитый, возможно, задушенный, раздетый донага и сожженный. Мертвый.

"Тяжело, но теперь…" – примерно за неделю до суда корреспонденту "Курземес вардс" говорит мама убитого Эгила – Ивета. Парней, которые обвиняются в том, что лишили жизни ее сына, женщина в зале суда увидит не впервые.

Один из обвиняемых гостил в доме у Эгила, но мама говорит, что в то время не особенно его запомнила, она больше знала подростка по имени. "Но я его видела на видео, которое приобщено к уголовному делу", – говорит мать жертвы.

Второго обвиняемого она встретила вскоре после исчезновения Эгила, когда в поисках сына, опрашивала его друзей и знакомых. "Я навестила этого другого парня в его доме. Он врал мне, глядя в глаза, что не знает, где Эгил", – говорит женщина.

А Эгил был уже мертв три дня назад. И первый парень Ивете по телефону говорил, что не имеет ни малейшего понятия, где Эгил. Этот же подросток, которого полиция сперва допрашивала в качестве свидетеля, говорил, что слышал от одного школьного товарища, что Эгила 27 сентября якобы видели в центре города. Значит, он не только лгал, но и вселял надежду в родителей, что сын еще жив.

По сей день с мамой Эгила не общался ни один из близких обвиняемых подростков, чтобы извиниться и выразить сожаление по поводу произошедшего.

Закон запрещает печати опубликовывать имена обвиняемых, поскольку оба они несовершеннолетние. Одному из них 16 лет, другому, судя по информации в социальных сетях, 17 лет исполнилось осенью прошлого года – в день, когда некая старушка в лесу Военного городка обнаружила труп.

Полную версию статьи можете прочитать в номере газеты за 9 мая