Удар топором, нож в голове и избиение во время застолья

По сообщению пресс-центра Курземского регионального управления полиции, в минувшие выходные в Лиепае и окрестностях зарегистрировано несколько конфликтов, которые закончились госпитализацией пострадавших. В частности, 4 февраля в Лиепае, в одной из квартир на ул. 1905 года во время застолья 41-летний мужчина нанес обухом удар по голове своему 44-летнему знакомому. Пострадавшему оказана медицинская помощь.
В тот же день в Айзпуте еще одна алкогольная вечеринка завершилась госпитализацией в Кулдигскую больницу 17-летнего юноши, который получил ножевое ранение в голову. Полиция выяснила, что удар нанес мужчина 1991 г.р. По этому делу уже начат уголовный процесс.
Третье ЧП зафиксировано в Лиепае, на ул. Пелду, где во время совместного распития алкоголя подозреваемый 1989 г.р. избил мужчину 1966 г.р. Полиция начала административный процесс.
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