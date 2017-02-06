Удар топором, нож в голове и избиение во время застолья

Ключевые слова пьяные | драка | конфл

По сообщению пресс-центра Курземского регионального управления полиции, в минувшие выходные в Лиепае и окрестностях зарегистрировано несколько конфликтов, которые закончились госпитализацией пострадавших. В частности, 4 февраля в Лиепае, в одной из квартир на ул. 1905 года во время застолья 41-летний мужчина нанес обухом удар по голове своему 44-летнему знакомому. Пострадавшему оказана медицинская помощь.

В тот же день в Айзпуте еще одна алкогольная вечеринка завершилась госпитализацией в Кулдигскую больницу 17-летнего юноши, который получил ножевое ранение в голову. Полиция выяснила, что удар нанес мужчина 1991 г.р. По этому делу уже начат уголовный процесс.

Третье ЧП зафиксировано в Лиепае, на ул. Пелду, где во время совместного распития алкоголя подозреваемый 1989 г.р. избил мужчину 1966 г.р. Полиция начала административный процесс.