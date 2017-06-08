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После полученного заявления от газеты "Курземес вардс" о том, что без разрешения использовано ее название в создании другого издания, в государственной полиции в связи с произошедшим начат уголовный процесс, а также выяснено возможное виновное лицо, – информировала представитель полиции Мадара Шершнева.

Руководитель издательства "Курземес вардс" Инт Грасис в этой связи газете отметил, что нетрудно угадать возможное виновное лицо, так как участвовавший в черной кампании выборов самоуправлений в Лиепае Рейнис Точеловский, действия которого по содержанию совпадали с лозунгами партии "Согласие", даже не скрывает, что он является изготовителем этого изделия.

"Может ли остаться безнаказанным Рейнис Точеловский, который использовал название, визуальную идентичность издаваемой нами газеты "Курземес вардс", которой почти 100 лет? В демократическом обществе и правовом государстве такого не может быть, поэтому уже 29 мая мы обратились в главные правоохранительные учреждения Латвии, в том числе Генеральную прокуратуру, полицию безопасности, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией", – говорит И.Грасис, отметив, что "сейчас мы получили информацию о каких-то действиях только от государственной полиции". Руководитель издательства также считает, что аспектом, который мог бы особенно заинтересовать полицию безопасности и БПБК являются источники финансирования этого издания.

Согласно статье 206 Уголовного закона – за незаконное использование товарного знака, а также другого отличительного знака товаров или услуг или образца дизайна, подделку знака или осознанное использование или распространение поддельного знака, если это сделано в существенном объеме или если этим причинен существенный вред защищенным законом интересам лица, наказывают лишением свободы на срок до двух лет или кратковременным лишением свободы, или принудительной работой, или денежным штрафом.

В государственной полиции также получено заявление о том, что в упомянутом лжеиздании опубликована оскорбляющая честь и достоинство информация об одном лице, – информировала М.Шершнева. В связи с этим случаем тоже в государственной полиции начат уголовный процесс.

Учитывая основные линии содержания издания Р.Точеловского, этим лицом недвусмысленно является председатель Лиепайской думы Улдис Сескс.