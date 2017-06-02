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Мэр Лиепаи Улдис Сескс "Лиепайская партия) обратился с заявлением к генеральному прокурору Эрику Калнмейерсу, в котором просит начать уголовный процесс о его очернении в ходе предвыборной кампании.

В свою очередь Лиепайская партия обратилась к Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) с просьбой расследовать, в интересах какой партии или группы проводится клеветническая кампания.

Сескс сказал, что настолько грязной кампании, как эта, не было в Лиепае со времен восстановления независимости. В городе на банкоматах и бензиновых автоматах появились наклейки "Я за вымираниеЛиепаи, я за Сескса".

Также на стенах частных и муниципальных домов появились грубые высказывания в адрес Сескса. В городе распространяется газета "О чем никогда не расскажет "Курземес вардс"" с заголовком "Сескс грабит лиепайчан" на первой полосе. Автор издания - Рейнис Точеловскис, который этого и не скрывает.

На вопрос, могут ли исходить от Точеловскиса и остальные выпады против него, Сескс ответил, что это должны расследовать компетентные органы, но есть много признаков, об этом свидетельствующих.

Мэр допускает, что кампания проводится в интересах сразу нескольких политических сил, но называть их он не стал.

Точеловскис в разговоре с агентством ЛЕТА категорически отрицал, что связан с упомянутыми наклейками и надписями на домах. Что касается агитационной газеты, то он издает ее по своей инициативе и за собственные деньги.

Обращение Сескса в прокуратуру он назвал пиар-ходом. Точеловскис отметил, что не обвиняет Сескса в воровстве - по его мнению, он "украл мечты лиепайчан".

Ранее Точеловскис сам обратился в суд против Сескса об оскорблении чести и достоинства, так как мэр назвал его "российским троллем".