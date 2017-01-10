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В Айзпутском крае в результате столкновения двух автомобилей погиб двухлетний мальчик

Ключевые слова дтп | авария

Вчера в Айзпутском крае в результате столкновения двух автомобилей погиб двухлетний мальчик, сообщили в Госполиции.

Авария произошла около 16.20 в Каздангской волости на автодороге Скрунда-Айзпуте, когда автомашина "Ford" выехала на встречную полосу и столкнулась с "Peugeot".

В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) от полученных травм на месте аварии скончался пассажир "Peugeot" – мальчик 2014 года рождения. В больницу с травмами доставлены водители обоих транспортных средств – женщины 1977-го и 1987 года рождения.

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