В аварии возле Павилосты пострадали четыре человека

Вчера в результате аварии возле Павилосты пострадали четыре человека, сообщает Государственная полиция.
Вчера утром возле Павилосты на дороге Вентспилс-Лиепая столкнулись микроавтобус "Renault Master", которым управляла девушка 1998 г. рожд., и "Renault Kangoo", за рулем которого находился мужчина 1968 г. рожд.
В аварии пострадали водитель и пассажиры микроавтобуса - два молодых человека 1999 г. рожд., которые с травмами доставлены в медицинское учреждение. Также в ДТП пострадала пассажирка "Renault Kangoo" - женщина 1977 г. рожд., которая также госпитализирована.
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