В беде не отчаиваются

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Братья Гунтис и Андрис Рейхсы теперь ночуют в трейлере, где места хватает только поспать. На прошлой неделе сгорел их жилой дом, и теперь постепенно они убирают пожарище. Но печалиться им некогда – хозяйство и стадо требуют своего.

"Стараемся справляться сами", – сказал Гунтис, пояснив, как себя чувствуют через неделю после пожара. Андрис указал, что до сих пор не может прийти в себя. Самоуправление выделило пособие, у самих тоже были накопления, которые можно будет использовать для восстановления дома. "Только к деньгам не имеем доступа, так как банковские карты будут восстановлены 3 февраля, – рассказал Гунтис. – Нет ни паспорта, ни других документов. Наконец-то вчера получил телефон".

Пожар в хозяйстве Лажской волости произошел 24 января вечером. "Я вышел на улицу и, возвращаясь обратно, увидел – все горит", – вспоминает Гунтис. Государственная пожарно-спасательная служба получила вызов в 18.30. Возгорание началось на чердаке – пламя было видно снаружи через открытую дверь наверху дома. Андрис в это время в комнате дремал – хотел отдохнуть перед вечерней дойкой коров. "Пламя уже лизало лицо", – рассказал он, рассуждая, что еще пять минут и, возможно, его уже не было бы в живых.

В доме жила их мама, но в этот день она лечилась в больнице. "С одной стороны, хорошо, что так", – сказал Гунтис. Пожар для нее был бы очень тяжелым переживанием. О произошедшем сейчас она проинформирована.

Хотя почти ничего из личных вещей не удалось спасти, Гунтис похвалил работу пожарных: "Хорошо работали, вопросов нет. У нас здесь вокруг постройки, поливали водой все углы, чтобы не загорелись. Дом спасти не удалось…"

Дом площадью 70 квадратных метров был построен в 1991 году. В нем были кухня и одна большая комната. Строили собственными силами и для теплоизоляции использовали самый дешевый и доступный материал – опилки. Это и послужило одной из причин стремительного распространения огня, – считает хозяин.

Восстановление запланировано собственными силами – братьям будут помогать двоюродные братья, которые работают в строительстве. "Они уже сказали, что нужно делать. Это небезнадежно", – подчеркнул Гунтис.