В центре города ранен мужчина

Ключевые слова поножовщина

Фото: liepajniekiem.lv

По информации пресс-центра Курземского регионального управления полиции, в ночь на 17 июня в Лиепае, на ул. Лиела колотые ранения в область шеи получил мужчина 1995 г.р. Пострадавшему оказана медицинская помощь. Полиция начала уголовный процесс, в рамках которого проверяется подозреваемый 1986 г.р.

Автор: rus.delfi.lv

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