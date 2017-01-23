Ключевые слова убийство

Утром 21 января в Лиепае, в одном из дворов по ул. Бариню было найдено тело 79-летней женщины со следами насильственной смерти.

Позже в Курземском региональном управлении полиции (КРУП) пояснили, что жертвой преступления стала пенсионерка, работающая дворником.

По предварительным данным, пожилая женщина скончалась в результате нанесенных ей побоев. Точную причину смерти должна установить назначенная в рамках уголовного процесса экспертиза. В КРУП сообщили, что в интересах следствия более подробной информации о расследовании пока не будет.

Стоит отметить, что на ул. Бариню также располагается комплекс Курземского регионального управления полиции.