В Эзеркрасте горела пятиэтажка: спасателям мешали припаркованные машины

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Вечером 13 июня в Лиепае, на ул. Рейня межа загорелся многоквартирный дом. Как отмечают в пресс-центре Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), пожару была присвоена высшая категория опасности.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГПСС констатировали, что во вспомогательном помещении на 3-м этаже горят вещи, общая площадь возгорания составила 6 квадратных метров. Из-за задымления из дома эвакуировались 12 человек, еще 10 эвакуировали спасатели, одного жильца пришлось спасать.

Как пояснили в ГПСС, ликвидации пожара мешали припаркованные во дворе машины, которые мешали оперативному транспорту близко подъехать к месту происшествия. Причины пожара устанавливаются.