В Гробине произошло убийство

Ключевые слова убийство | гробиня

28 апреля в Гробине в одной квартире обнаружен мертвым мужчина, 1959 г.рожд., с признаками насильственной смерти. В государственной полиции по поводу произошедшего начат уголовный процесс за умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, которые, вследствие неосторожности виновного, стали причиной смерти пострадавшего. На основании подозрений в совершении преступления задержан 18-летний юноша, к которому суд применил меру пресечения – арест. В рамках уголовного процесса продолжается досудебное расследование, и в интересах расследования в настоящее время более подробная информация не предоставляется.

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