В квартире найдено тело 62-летнего мужчины

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По сообщению пресс-центра Курземского регионального управления полиции, 25 мая в Лиепае, в квартире одного из домов по ул. Райня было найдено тело мужчины 1955 г.р.

Как отмечают в полиции, по данному факту начат уголовный процесс, в рамках которого назначена экспертиза. Обстоятельства смерти устанавливаются.