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В "Лиелайс дзинтарс" звучит сирена тревоги

Ключевые слова лиелайс дзинтарс | тревога

3 февраля вечером около 17 часов в концертном зале "Лиелайс дзинтарс" раздалась сирена тревоги, призывая людей покинуть здание. Примерно через 5 минут был дан отбой.

"Это была ошибка в системе сигнализации пожарной безопасности, она появилась автоматически, – корреспонденту "Курземес вардс" в понедельник пояснил член правления самоуправленческого ООО "Лиелайс дзинтарс" Алдис Каупа, и ошибка в системе уже устранена. Правда, корреспондент "Курземес вардс" заметила, что во время тревоги здание покинули лишь несколько человек, а занятия воспитанников музыкальной школы в это время продолжались. А.Каупа пояснил, что тревога прозвучала в части здания, где находятся классы музыкальной школы, и там сразу же была возможность сообщить, что нет повода для волнений, и сразу же был дан отбой, поэтому учащиеся могли оставаться в классах.

Подобная ошибка в системе появилась впервые в течение примерно года, – сказал А.Каупа, но был также один злоумышленный случай, когда на кнопку тревоги нажали нарочно. Однако поскольку в здании концертного зала достаточно много камер видеонаблюдения, было проведено расследование и виновные были обнаружены.

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