В Ницском крае из моря вытащен утопленик

Ключевые слова утонул

Останки были переданы сотрудникам Госполиции, которые выяснят причины наступления смерти.

В субботу в Ницском крае из моря был вытащен труп, проинформировали агенство ЛЕТА в Государственной Пожарно-спасательной службе.

Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.

На портале запрещено размещать:

- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,

- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,

- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,

-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.

В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.