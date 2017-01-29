В Ницском крае из моря вытащен утопленик

В субботу в Ницском крае из моря был вытащен труп, проинформировали агенство ЛЕТА в Государственной Пожарно-спасательной службе.
Останки были переданы сотрудникам Госполиции, которые выяснят причины наступления смерти.
Воскресенье, 29. января+1°C
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В субботу в Ницском крае из моря был вытащен труп, проинформировали агенство ЛЕТА в Государственной Пожарно-спасательной службе.
Останки были переданы сотрудникам Госполиции, которые выяснят причины наступления смерти.
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В субботу в Ницском крае из моря был вытащен труп, проинформировали агенство ЛЕТА в Государственной Пожарно-спасательной...
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